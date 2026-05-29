Teatro de Las Estaciones estrenará hoy en La Habana

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Durante el VII Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón feliz acontecerá el estreno de Un invento superferolítico, de Teatro de Las Estaciones, hoy y mañana, informó el director de la agrupación matancera Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro.

“Tenemos complicada la situación porque compartimos actores con otras agrupaciones y a veces tenemos que ajustarnos a las circunstancias porque no están en Matanzas sino trabajando en otra provincia. Un invento superferolítico es una versión titiritera del texto de Dora Alonso, Viaje a la Luna. El estreno será en La Habana en el marco del Encuentro Internacional de Artes para las Infancias”.

A propósito de los 70 años del títere nacional, creación de Dora Alonso, la tropa de la Luna y el Sol, tiene a bien traer a Pelusín del Monte a la contemporaneidad.

“Viaje a la luna está en la última edición de Freddy Artiles del año 2002 por el centenario de Dora Alonso y por el 70 de Pelusín del Monte, nuestro títere nacional, hemos querido traerlo a la realidad cubana contemporánea. Es un Pelusín sin guayabera. Está toda la tropa infantil de Pelusín original con él en escena. Hablo de Gelasito, Tontolina, Bebita, el gato Chilingo, el perro Gruñón y la infaltable abuela Pirulina.”.

Entre las sorpresas que reserva el espectáculo, adelanta Rubén, destaca una peculiar e interesante fusión musical con referencias a temas autóctonos e internacionales.

“Seguimos en la conexión con las galaxias como en El Principito, pero en otro sentido. La música es toda cubana aunque haga referencia a temas galácticos conocidos, tanto extranjeros como nacionales: Los marcianos llegaron es una referencia fantástica, un chachachá, Los aretes que le faltan a la luna también es un bolerón conocido de Cuba, podrán escuchar una guajira con el tema de la película ET, de Spielberg, o La guerra de las galaxias.

“Los niños tienen ese paisaje amplio, ese panorama amplio, sonoro y hemos querido recrearlo a nivel de juego, de color, de imaginación en técnica de guante tradicional. Es un comedia tradicional”.

Las complejidades de los tiempos que vive Cuba exigen aún más de los creadores de cualquier manifestación, sobre todo en el caso particular de quienes trabajan para los niños.

En el caso del teatro y, más específicamente, de Las Estaciones, las convulsas circunstancias que atañen a la Isla se convierten en desafíos a enfrentar con inteligencia, dedicación y sensibilidad.

“Nos hemos divertido mucho haciéndolo y también hemos pasado mucho trabajo haciéndolo. Producir en la actualidad es bien complicado, por tanto, hemos reciclado cosas de otros espectáculos que teníamos porque no estamos tan amplios como para desechar nada que pueda ser utilizado.

“Lo único que uno no puede dejar que se estanque es la imaginación, los deseos y la responsabilidad. Siempre que trabajas para las infancias estás obligado a repartir ilusiones, optimismo, esperanza y no puede faltar la identidad.

“Creo que lo que nos está faltando tenemos que sumarlo nosotros, revivirlo en la escena. Somos un grupo totalmente optimista, pero práctico y la ilusión y la realidad se combinan de una manera objetiva, comprometida y responsable”.

El estreno de Un invento superferolítico, de Teatro de Las Estaciones será hoy y mañana a las 3 de la tarde en la Sala Teresita Fernández de la Casa Corazón Feliz, sita en la Calle Compostela y Teniente Rey, Habana Vieja, La Habana dentro de la programación del VII Encuentro Internacional de Artes para las Infancias para luego traerla a la sala Pepe Camejo.

Otras propuestas de Corazón feliz son Umbral, de Teatro Tuyo; La piedra en el estómago, de La Salamandra y Títeres Retablos; Momo, de Teatro de La Luna; Pepe, por la compañía Abrakadabra; La cucarachita Martina, de La Colmenita; dos espectáculos de Teatro La Proa y La Peña de Federico junto a Mikel Chávez y Annie Garcés.