Coro Ensemble Vocal Concordia estremece a Matanzas

En la Sala de Conciertos José White de Matanzas, el coro masculino Ensemble Vocal Concordia de La Habana, propició una tarde mágica donde la fortaleza del canto coral arropó los corazones de los presentes.

El distinguido coro dirigido por el maestro Alejandro Garbey Vázquez, ofreció una presentación especial con temas como When I fall in love de Phil Agelton y Cumbanchero, versión de Reynaldo Montalvo, que mostraron un repertorio musical variado.

«Fue un concierto que hizo posible que la población matancera que asistió al mismo se sintiera a gusto desde la primera melodía hasta la última, muestra de que fue del agrado de todos», comentó Noslén González, subdirector de Cultura en el territorio.

Para Garbey Vázquez, joven director del conjunto, constituyó un honor así como para sus muchachos. Lo describió como un reto, al reconocer la primera actuación en el salón, como una experiencia única.

«Nos enriqueció mucho la oportunidad de intervenir en las ponencias de la mañana donde expusieron sus trabajos los estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de Matanzas, así como ofrecer este concierto en horas de la tarde», agregó el músico.

A propósito de la Decimosexta Edición de los Conciertos Corales de Primavera, dicho coro compuesto por profesionales de alta estima y talento, colmó de regocijo el estrecho espacio de la sala en una jornada de tributo a la excelencia musical.

Foto: Tomada del perfil en Facebook del Esemble Vocal Concordia