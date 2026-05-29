Trabajadores de la Guiteras aspiran a los 200 megavatios de potencia

Arribar a los 200 megavatios de potencia tras la sincronización este jueves, es el primer paso del desafío que asumen los trabajadores de la Central Térmica Antonio Guiteras de Matanzas, después de tres días de labores continuas para reducir en parte el significativo déficit de capacidad de generación.

Para el ingeniero Jorge Gómez Chávez , director técnico, el otro dilema es mantener estable la unidad y observar con mucha precaución la evolución de los elementos de la caldera, la zona más endeble de la industria y causante de seis salidas del Sistema Electroenergético Nacional en lo que ha transcurrido de año.

Como es costumbre, apuntó el especialista, se realizaron los trabajos de soldadura y comprobación de cada parte, una suerte de amenaza que podría ser vencida con el mantenimiento general programado para este año, como se anuncia en el programa de gobierno.

A pesar del cerco energético, y de las presiones del gobierno norteamericano capaz de hacer claudicar a una naviera francesa que trasladaría a Cuba piezas para la intervención capital, lo cierto es que la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, han logrado reunir, casi el 90 por ciento del aseguramiento lo que permitiría a la Guiteras generar sobre los 280 megavatios,por más de 90 días en línea.