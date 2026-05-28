La lluvia certifica la victoria capitalina

Los Leones de Industriales vencieron 6 carreras por 2 a los Cocodrilos de Matanzas en un partido marcado por la lluvia y por un temprano dominio ofensivo de los capitalinos en el estadio Victoria de Girón.

La ofensiva azul tomó ventaja en la segunda entrada gracias a un cuadrangular de Carlos Nieto con dos corredores en circulación. En ese mismo episodio fue expulsado el abridor matancero Sahiel Cruz, tras un intercambio con aficionados ubicados en las gradas.

El relevista Jennier Álvarez entró en sustitución de Cruz, pero Industriales amplió de inmediato la diferencia con un batazo de Jhonatan Brindon al jardín central que impulsó otra anotación para colocar el marcador 4-0.

Los visitantes fabricaron dos carreras más en el tercer inning luego de imparables consecutivos de Félix Rodríguez y Roberto Álvarez, además de una conexión de Daniel Fernández que complicó al jardinero Hanyelo Videt y permitió anotar a ambos corredores.

Matanzas reaccionó en la parte baja del cuarto capítulo con cuadrangular de Andrys Pérez, quien encontró un compañero en base para descontar en el marcador. Sin embargo, los relevistas de Industriales controlaron el resto del encuentro y preservaron la ventaja hasta el final.

El veterano Alain Sánchez se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas con apenas dos carreras permitidas y cinco imparables. La derrota fue para Sahiel Cruz, castigado con cuatro anotaciones limpias en un inning y dos tercios. Los Cocodrilos encadenan su tercer revés consecutivo y permanecen en el último lugar de la tabla con balance de siete victorias y trece derrotas.