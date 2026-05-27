Resaltan importancia del canto coral en Matanzas 

La importancia de la continuación del canto coral en Matanzas se demuestra en su plenitud estética y espiritual con la realización de la décimo sexta edición de los Conciertos Corales de Primavera, que por tres días se desarrollan en la Sala José White como sede principal.

La Atenas de Cuba llegó a ser durante muchos años un emporio del movimiento coral en Cuba, como lo significa en entrevista para Radio 26 la profesora Rosaida Pita, jefa de la cátedra de esa disciplina durante varias décadas en la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, quien señaló .que la provincia descollaba en el país al punto de que fue sede de un Encuentro Internacional de Coros y durante lustros mantuvo la enseñanza desde edades tempranas.

Valoró de máxima relevancia mantener estos conciertos de primavera, ahora que se observa un mayor dinamismo en su organización desde la infancia y entre estudiantes de las escuelas de arte.

La pedagoga resaltó el prestigio del Coro de Cámara de Matanzas, catalogado como uno de los más destacados del país, lo que otorga singular distinción a este evento.

El concierto inaugural permitió disfrutar de las actuaciones de más de 30 pequeños cantores, quienes no rebasaban los siete años, dirigidos por las profesoras Meylin Villalonga, Mildred Lorenzo y Lía Ramos.

Asimismo, motivó la ovación del público la actuación del coro Cantus Lucis, de estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, bajo la batuta del maestro Reynaldo Montalvo Carreras, con una selección de melodías cubanas y latinoamericanas.

La XVI Edición de los Conciertos Corales de Primavera se dedica al aniversario 65 del Coro Profesional de Matanzas, actual Coro de Cámara, y a los 40 años al frente de esa labor de su director titular, el Doctor José Antonio Méndez Valencia.

Se rinde homenaje también a su primer director, Octavio Marín, junto a los subdirectores corales Félix Rodríguez e Hilda Elvira Santiago, en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo.