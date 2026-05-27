Pueblo matancero respalda al líder cubano Raúl Castro

En una tribuna antimperialista que convocó a miles de matanceros se denunciaron las nuevas patrañas de la administración norteamericana al intentar montar un caso judicial contra el líder de la Revolución Cubana Raúl Castro.

La plazoleta del Viaducto congregó a una numerosa representación de trabajadores, integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, personal de la Salud y de otros sectores que asistieron para patentizar la vocación de paz de la Isla, que también está decidida a defender su soberanía.

Varios representantes de ese combativo pueblo tomaron la palabra para denunciar la campaña contra Cuba y en particular contra el General de Ejército, acción que se suma a las continuas presiones ejercidas para crear una escalada.

El joven estudiante Jonan Alejandro Echeverría asistió a la concentración para demostrar su rechazo.

«Nos encontramos en esta plaza del Tenis una amplia representación de los jóvenes y de cada sector de la sociedad rechazando rotundamente el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, por eso hoy decimos aquí: ¡abajo el imperialismo!.

«Respaldamos a nuestro General de Ejército Raúl Castro y por eso estamos aquí, para demostrarle al mundo que no permitimos más calumnias ni chantajes políticos», afirmó el joven.

La matancera Mirta Pardo cataloga de canallada la acusación lanzada por la fiscalía norteamericana contra el Líder cubano.

«En esta mañana el pueblo quiere expresar que es una nación de paz, no queremos guerra ni que nos agredan, pero si nos agraden, daremos el paso al frente.

«Raúl es un símbolo de la Revolución Cubana, por tanto no podemos permitir que esa patraña continúe y tenemos que gritarle al mundo que respaldamos a nuestro Líder y queremos seguir con socialismo».