Reconocen al Cuerpo de Bomberos de Matanzas

En el contexto de Semana de Protección Contra Incendios y como homenaje a la estrecha relación que mantienen con el Archivo Histórico Provincial se desarrolló en el Museo de Bomberos Enrique Estrada un acto de reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Matanzas.

Duarante la ceremonia esoecialistas dem archivo resaltaron La disposición permanente de los bomberos para actuar ante cualquier situación que pueda comprometer la vida y los bienes materiales de las personas y las instituciones socioeconómicas.

Ejemplo de ello fue un episodio ocurrido el 8 de julio de 1965, cuando la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos evitó daños de gran magnitud al patrimonio documental custodiado por el Archivo Provincial, tras un intento de sabotaje contrarrevolucionario.

A partir de ese hecho, ambas instituciones consolidaron una relación de cooperación centrada en la protección del patrimonio y la prevención de riesgos. La jornada sirvió también para rememorar años de trabajo conjunto en favor de la preservación histórica de Matanzas.

Como parte de la actividad fueron exhibidas imágenes que reflejan acciones compartidas entre archivistas y bomberos, así como labores preventivas desarrolladas para garantizar la seguridad de documentos y espacios de valor patrimonial.