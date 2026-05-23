De regreso a las operaciones un grande de Varadero

Varadero-. Tal y como se había anunciado, ya regresó a las operaciones turísticas el hotel Royalton Hicacos Resorts and Spa, uno de los de mayor demanda en el principal destino de sol y playa de Cuba.

La instalación había estado cerrada desde finales del mes de febrero y reabrió este 22 de mayo, tal y como hicieron constar en el perfil de la red social Facebook de este centro, reconocido por su calidad en la prestación de los servicios.

“Hoy damos la bienvenida a los primeros huéspedes que marcan el inicio de una nueva etapa en Royalton Hicacos”, posteó Amaurys Echevarría Ruíz, el máximo representante sindical del hotel gestionado por la sociedad mercantil Cubanacán y la Blue Diamond.

“Cada llegada representa nuevas historias, momentos inolvidables y experiencias únicas en nuestro paraíso de Varadero”, argumentó muy contento Echevarría Ruíz.

“Nuestro equipo está listo para ofrecer un servicio excepcional y hacer de cada estancia algo verdaderamente especial. ¡Bienvenidos a su hogar frente al mar!”, expresó al reiterar el compromiso de los trabajadores de ofrecer la mejor de las atenciones.

El hotel se vio obligado a interrumpir su funcionamiento por la disminución en el flujo de visitantes extranjeros causado por el cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos impuesto a Cuba el pasado 29 de enero con la orden ejecutiva de Donald Trump.

Limitados por la cancelación de varias aerolíneas, clientes de varias latitudes se las han ingeniado para combinar vuelos y disfrutar de lo que muchos de ellos consideran su segunda casa.

El 19 de octubre de 2002 marcó el inicio de las operaciones del Sandals Royal Hicacos, primer nombre que tuvo un ganador de premios nacionales e internacionales como este, que nació con una vocación de éxito y hoy se encumbra bajo la marca Royalton.

El hotel lleva un récord de 13 años consecutivos como Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación para premiar desempeños de excelencia en lo económico, lo sindical y lo social, un valor añadido que la entidad exhibe con orgullo.

Con casi 60 hoteles y más de 23 mil habitaciones, Varadero recibe alrededor del 39 por ciento de los turistas internacionales que visitan el país, es el principal destino en la captación de divisas, y posee un elevado porcentaje de repitencia, gracias a la calidad de sus prestaciones y a la profesionalidad de empleados con elevada formación, que encantan a quienes vienen una y otra vez en busca de ese especial trato.

Fotos: Tomadas del Facebook de Amaurys Echevarría.