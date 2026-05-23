Fondo de salario en unidades presupuestadas supera los 18 mil millones de pesos en Cuba

Un informe de la ONEI revela las brechas territoriales y la diferencia con el sector empresarial, que acumula un fondo superior en más de 6.500 millones de pesos.

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba publicó, a través de su boletín Indicadores seleccionados del Sistema Empresarial y Presupuestado correspondiente a marzo de 2026, el desglose por provincias del fondo de salario destinado a las unidades presupuestadas. A nivel nacional, este fondo alcanzó los 18.153.334,5 pesos cubanos, una cifra que refleja las asimetrías territoriales en la masa salarial del Estado.

La Habana encabeza el listado con un fondo de 3.464.418,4 pesos, muy por encima del resto de las provincias. En el extremo opuesto, el municipio especial Isla de la Juventud registra el menor monto: apenas 143.416,5 pesos. Le siguen, también con bajas cifras, Mayabeque , Cienfuegos y Artemisa.

En este contexto nacional, la provincia de Matanzas se ubica en el octavo lugar, con un fondo de salario presupuestado de 1.015.771,2 pesos. Esta posición intermedia sitúa a Matanzas por debajo de territorios como Guantánamo y por encima de Pinar del Río , aunque muy distante del liderazgo de La Habana y de Santiago de Cuba y Granma, que completan el podio.

Un dato relevante que aporta el informe de la ONEI es la notable diferencia entre el fondo de salario del sector empresarial y el de las unidades presupuestadas. Mientras que las empresas acumularon 24.659.229,4 pesos, el sector presupuestado se quedó en 18.153.334,5 pesos. La brecha a favor del sector empresarial asciende a 6.505.894,9 pesos cubanos, lo que evidencia un peso mucho mayor de la masa salarial en la actividad estatal empresarial frente a los servicios públicos financiados por el presupuesto.

Estas cifras, actualizadas hasta el primer trimestre de 2026, ofrecen una radiografía de cómo se distribuye el gasto en salarios dentro del Estado cubano. Para provincias como Matanzas, ocupar un lugar medio en la tabla supone un reto en términos de inversión en recursos humanos, mientras que los extremos (La Habana e Isla de la Juventud) reflejan la tradicional concentración de recursos en la capital y el bajo peso relativo de territorios insulares o de menor densidad poblacional y económica.