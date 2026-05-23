23 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Reafirma la UJC su compromiso en Jovellanos

23 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos.- La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de este municipio realizó un acto de reafirmación revolucionaria en respuesta a las medidas hostiles adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.
Durante la jornada los jóvenes condenaron enérgicamente la falsa acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, por el derribo de los aviones de la organización Hermanos al Rescate. Recordaron que aquel hecho ocurrió en ejercicio del derecho legítimo de defensa de nuestras fronteras marítimas, dentro de las aguas territoriales del archipiélago cubano.
La UJC reafirmó que la juventud cubana se mantiene firme junto a la Revolución, defendiendo la soberanía nacional y la dignidad de su pueblo frente a cualquier intento de manipulación política o judicial.
El acto concluyó con un llamado a la unidad, la resistencia y la confianza en el futuro socialista de la nación.

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