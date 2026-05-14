En un emotivo acto, el céntrico Parque de la Libertad de la capital yumurina acogió la finalización de un proceso político que convocó s la gran mayoría del pueblo cubano.

Bajo el nombre de Mi firma por la Patria, los hijos de esta tierra estamparon su rúbrica durante una campaña masiva a favor dea paz y contra el incremento de las sanciones económicas contra Cuba.

Como culminación simbólica del patriótico movimiento popular una representación de la sociedad civil le hizo entrega de las firmas a las máximas autoridades de la provincia.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, recibieron las rúbricas con el orgullo que provoca la finalización exitosa de un hermoso y patriótico ejercicio de soberanía, compromiso y amor a Cuba.

Firmas recopiladas en los 13 municipios matanceros llegaron al pueblo del Apóstol en presencia de cientos de trabajadores y pioneros de la urbe. Con anterioridad se depositó una ofrenda floral al pie del monumento a José Martí.

El momento fue propicio para denunciar el complejo escenario nacional signado por la asfixia económica que provoca el cruel bloqueo norteamericano. La mañana también contó con una propuesta cultural a cargo del cantante Rey Montalvo. Según trascendió en medio oficiales de prensa más de 6 millones de cubanos ejercieron su forma por la patria.