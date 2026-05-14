Sale Central Antonio Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional

Este jueves por pérdida de agua en la caldera la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió del Sistema Electroenergético Nacional(SEN).

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque, precisó que aplican el protocolo establecido para enfriar la caldera, ingresar al interior, realizar pruebas hidráulicas para localizar la fuga de agua, evaluar la avería y acometer los trabajos de subsanación.

Interrogado sobre la posible extensión de la intervención, Pérez Castañeda explicó que aún es prematuro adelantar pronósticos, pero subrayó que generalmente esas operaciones toman entre 3 ó 4 días, en dependencia de la magnitud del daño.

La empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas del distrito de Matanzas se alista para acometer la subsanación, e incluye en la llamada ruta crítica otras actividades que no excederán las 72 horas.

En espera de la evaluación de la avería y las acciones necesarias de subsanación, se cuenta con los recursos necesarios para acometer y solucionar el inconveniente.

La caldera de la central térmica es uno de los elementos que se somete a más tensiones mecánicas y de corrosión por la que demanda mantenimientos en profundidad cada cierto tiempo.

(Información tomada de su perfil en Facebook)