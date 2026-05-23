Reconocimientos a especialistas del Archivo Histórico Provincial

El Archivo Histórico Provincial obtuvo varios reconocimientos durante el Taller Leopoldo Torres, certamen que retomó sus actividades tras un prolongado período de pausa y reunió a investigadores e instituciones vinculadas con la preservación documental y patrimonial.

Entre los resultados más destacados sobresale el tercer premio de investigación alcanzado por la investigadora Ivón Alfonso, gracias a un estudio sustentado en los fondos documentales relacionados con el Cuerpo de Bomberos que atesora la institución. El reconocimiento distingue el valor histórico y el trabajo investigativo desarrollado desde el archivo.

La presencia del Archivo Histórico en el evento también fue reconocida por su activa participación en las sesiones del taller, espacio dedicado al intercambio académico y la promoción de investigaciones vinculadas con la memoria histórica y documental.

De igual forma, el Departamento de Seguridad y Protección recibió un reconocimiento por el cumplimiento de las normativas establecidas, la disciplina en sus funciones y las medidas aplicadas para garantizar la conservación y resguardo de los fondos patrimoniales bajo custodia de la entidad.