Un respiro para los jubilados matanceros

Una nueva forma de pago tendrán los jubilados de Matanzas a partir del próximo mes de junio, según trascendió en el Consejo provincial de Gobierno. La modalidad se ajusta a una experiencia piloto que se estudia en el Consejo Popular Matanzas Este.

La práctica tendrá como ejecutor a formas no estatales que aceptaron colaborar con la tarea. Hasta la fecha se vinculan tres trabajadores por cuenta propia (TCP) y dos mipymes, que abarcarán el pago de 285 jubilados de ese Consejo Popular.

A partir de este momento la experiencia se extenderá al resto de los Consejos Populares del municipio. De igual forma, se trasladará a los territorios de la provincia. Para ello cuentan con la normativa necesaria para realizar la tarea.

Según los expertos que trabajan la experiencia yumurina, es posible extenderla al resto de la provincia y realizar el pago de junio por esta modalidad. También se experimenta vincular una nueva cifra de jubilados al cobro en los correos.

El municipio cabecera tiene nueve establecimientos de Correos de Cuba, los que pueden asumir esta tarea. Con la puesta en práctica de esta iniciativa, ya afirmada en otros territorios del país, se liberará la congestión en los bancos.

La mayor dificultad que existe en Cuba para hacer efectivo el dinero depositado en las tarjetas magnéticas es la falta de efectivo en los bancos, lo que requiere una atención especial para lograr que esto se convierta en una práctica normal.

Es plausible la atención brindada a los jubilados, por ser un sector vulnerable. Esto no quiere decir que todo está solucionado, porque los trabajadores sufren la misma agonía para hacer efectivo su salario.