Desarrollo sostenible de una comunidad rural de Jovellanos

El tema que se trata es trascendente, no solo en lo teórico, sino por las generalizaciones que, desde las acciones desarrolladas por el Poder Popular en una comunidad rural del municipio Jovellanos, se abordan a partir de los resultados empíricos obtenidos con la aplicación de diversos métodos y técnicas.

De aquí que la novedad científica está en el aporte teórico y práctico que se presenta en un tema aun insuficientemente estudiado respecto a sus fundamentos teóricos y políticos, y la necesidad de asegurar políticamente la actuación de las Asambleas mounicipales del Poder Popular para lograr el éxito de la actualización del modelo de desarrollo económico y social del país.

Es imprescindible entender holísticamente el ámbito comunitario, con sus estructuras internas y sus relaciones hacia afuera. Es un reto comprender dialécticamente a la comunidad como un espacio variable, que se reestructura, se modifica, cambia y recibe el influjo de la sociedad al mismo tiempo que influye en ella.

Reconocer que en el plano teórico, donde se busca investigar y transformar a la comunidad, no se puede concebir el proceso de cambio comunitario desde una visión metafísica o estática. Las categorías utilizadas deben moverse y tener la capacidad de adaptarse y ser flexibles ante las situaciones cambiantes expresadas en la realidad concreta. Es clave la reconstrucción permanente a partir de la constante transformación de los ámbitos locales.

Por este motivo, el estudiar a la comunidad como tal significa contemplar un amplio panorama de elementos que forman parte de las características propias de la comunidad. Estos elementos hablan de un sentido de pertenencia, de un proceso organizativo y de las funciones y roles que se brindan para el trabajo colectivo y que, en consecuencia, crean un proceso de producción y desarrollo comunitario.

El desarrollo comunitario sostenible es la forma más efectiva para lograr la sostenibilidad a largo plazo y a gran escala, precisamente porque ubica el concepto de sostenibilidad en un contexto local donde se pueden ver los resultados de las acciones humanas.

A medida que los éxitos y fracasos de las soluciones ‘sostenibles’ se sientan en el diario vivir de las comunidades, el concepto de ‘sostenibilidad’ adquirirá una legitimidad y aceptación que hasta el momento no han sido posibles.

Identificar, a partir de los resultados empíricos, las principales manifestaciones, falta de sistemas alimenticios, sobrellevar el cambio climático, patrones de consumo de alimentos saludables y sostenibles, viabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas y renacimiento de los territorios rurales, donde los factores determinantes en el impacto para las transformaciones que se necesitan.

Aunque especifica la transformación de los sistemas alimentarios, la variabilidad de metas y la integralidad de las mismas, conduce a establecer los diferentes componentes de la figura como dimensiones estratégicas para el desarrollo rural, de esta manera que se deben contemplar en el diagnóstico, la problematización entre los diferentes actores y la evaluación de las políticas públicas para el desarrollo rural.

Ing. Danays Rives Alvarez. Ingeniera Agrónoma. Maestrante

Asesor: Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres. Profesor Titular y Consultant