Acometen importantes inversiones para el abasto de agua y la transición energética

Inversiones de interés para mantener el bombeo de agua a la población con independencia del déficit de generación se acometen en la provincia de Matanzas, un territorio donde más de 260 mil habitantes acusan déficit del vital líquido.

En ese sentido, la empresa eléctrica y la de Acueducto y Alcantarillados ultiman detalles para ofrecer en corto tiempo, más de una decena de soluciones como el tendido de circuitos expresos de alimentación a centros de abasto de Bello y San Juan en la ciudad yumurina, programa que incluye la protección eléctrica a fin de reducir las roturas ante oscilaciones del servicio.

El Sistema de bombeo de Camínar y el abastecimiento al Reparto Los Mangos, también en la ciudad de Matanzas, recibirán trabajos que incluyen el tendido de una red de 13 mil voltios y sistemas de manipulación, de tal forma que aunque la región no disponga de energía eléctrica, se mantendría el abasto de agua.

Los matanceros acometen un importante programa de transición energética con marcado interés en mantener servicios de primera necesidad, sin dejar de explorar nuevas aristas como la planta de biomasa en la Ciénaga de Zapata, propósito que beneficiará a decenas de centenares de habitantes del mayor humedal cubano.