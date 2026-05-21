Dedican a Martí y Fidel graduación del preuniversitario vocacional de Matanzas (+fotos)

Al aniversario 131 de la caída en combate de José Martí y al centenario de Fidel, dedicaron estudiantes y profesores del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas( IPVCE ) «Carlos Marx» de Matanzas, el acto de graduación de los alumnos que culminaron el duodécimo grado.

Luego de un curso escolar atípico y complejo como consecuencia del bloqueo energético impuesto a Cuba, 141 educandos concluyeron sus estudios de manera satisfactoria para continuar su formación en la enseñanza superior.

Así lo resalta a Radio 26, Mariela Antonia Villegas Rojas, actual directora del IPVCE en la provincia y educadora con 30 años de experiencia en el sector.

«Estos estudiantes se esforzaron y hoy son recompensados con esta feliz graduación. Las medidas de asfixia impuestas por el gobierno norteamericanos y el recrudecimiento del bloqueo no destruyeron sus sueños y metas.

“Estos alumnos, que muchos de ellos tuvieron que recibir las clases desde sus territorios y municipios, lograron, gracias al esfuerzo de autoridades de la provincia, aglutinarse y retornar a una nueva sede. Todos unidos, centralizados se prepararon y alcanzaron buenos resultados integrales con el apoyo permanente del claustro docente y de la familias».

Como es habitual la cita de graduación de la «Gran Casa Azul», como muchos la llaman, fue oportuna para homenajear a los estudiantes con mejores resultados durante el ciclo escolar 2023-2026.

Durante la entrega de reconocimientos, el profesor de Historia Jorge Leonel Febles Durán, recibió el Premio Nacional de Mejor Maestro Promotor de la Lectura, y un grupo de alumnos fueron agasajados por resultar los más destacados en cuanto a índice académico, participación en concursos, en la Cultura, Deporte y trabajo de la FEEM.

Como graduado más integral fue seleccionado el estudiante Daileth Hoyo Reyes del grupo 12- 3 y de manera especial fue distinguido Sandy Alejandro Gómez Morales por su labor como vicepresidente del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia.

Entre las actividades que antecedieron la velada oficial para la entrega de títulos destacan la gala cultural que contó con la actuación especial de la agrupación musical Buena Fe y la ceremonia efectuada en el Parque de la libertad de la capital yumurina, donde el contingente de estudiantes egresados del grado 12, quienes representan la graduación 49 del IPVCE yumurino, recibieron la bandera y la denominación “Generación del Centenario de Fidel».

La entrega del estandarte, tradición anual iniciada por alumnos de la institución educativa desde el curso 1985-1986, simboliza el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso demostrados durante sus años de formación en el preuniversitario vocacional de Matanzas

Como en años anteriores, el IPVCE de esta occidental provincia congratuló y despidió a una nueva generación de egresados que llevará consigo el prestigio de sus aulas hacia la universidad y hacia su futuro profesional.