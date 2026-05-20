Feria de promoción y comercialización de productos en Varadero

Varadero.- Una Feria de Promoción y Comercialización de Productos con actores estatales y privados tendrá lugar el mes próximo en el Centro de Convenciones Plaza América, en el principal balneario cubano.

Empresarios, emprendedores, representantes del MIPYMES, proyectos y trabajadores por cuenta propia están convocados a participar en un espacio diseñado para impulsar el desarrollo económico local y fortalecer el vínculo entre productores, prestatarios de servicios y la comunidad.

Entre los objetivos del foro figuran ofrecer una plataforma de exhibición, promoción y comercialización para todos los actores económicos, facilitar la creación de redes de contacto, el intercambio de experiencias y la visibilidad de sus productos y servicios en un entorno turístico de alta afluencia como Varadero.

«Si tienes un producto o servicio que aporte valor al sector turístico y deseas darlo a conocer, este es tu espacio», sugiere la convocatoria, publicada en el perfil de la red social Facebook del Centro de Convenciones Plaza América.

La nota anuncia como beneficios de la reunión empresarial la alta visibilidad comercial en una de las zonas turísticas más importantes del país, acceso a un público diverso: turistas nacionales e internacionales, comunidad local y potenciales aliados comerciales, demostraciones en vivo, degustaciones y ventas directas.

También promueve ventajas como la promoción gratuita del expositor y sus productos en nuestras plataformas digitales y materiales promocionales del evento y posibilidades de establecer alianzas estratégicas para futuras colaboraciones.

Sede por excelencia de eventos prominentes como la Feria Internacional de Turismo, Festival Varadero Goumert, congresos y otros encuentros, Plaza América cumplirá el próximo 25 de mayo 29 años de su entrada en operaciones.