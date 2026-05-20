20 de mayo de 2026

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Jovellanos honra a Martí con Coloquio de palabra y memoria

20 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La tarde del 19 de mayo, la Galería de Arte Uver Solís se convirtió en escenario solemne para recordar al Apóstol. A la misma hora en que cayó en Dos Ríos, se abrió el Coloquio José Martí: Derecho, Lenguaje y Creación, un espacio que trascendió lo académico para convertirse en rito de evocación y compromiso.
Las intervenciones ofrecieron miradas diversas: el Dr. Abel Guerra Rodríguez evocó al Martí humano, marcado por dolencias que se transformaron en fuerza creadora; el Lic. Hubert Correa Almeida resaltó la musicalidad y justicia del verbo martiano, convertido en brújula para América; mientras la Lic. Alicia González Domínguez y el Dr. Osvaldo Álvarez Torres reafirmaron la vigencia del legado en la comunidad jovellanense.
El encuentro cerró con la propuesta de fundar una Sociedad de intelectuales y representantes locales, concebida como espacio de sabiduría compartida y acción por el bien común.
En Jovellanos, Martí volvió a cabalgar, no en corcel de batalla, sino en la memoria viva de su pueblo, que lo erige como altar de pensamiento y poesía.

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