Agricultores y cooperativistas festejan el Día del Campesino

En la finca del campesino unionense Alfredo Zamora, perteneciente a la CPA 13 de Marzo, tuvo lugar en las últimas horas el acto municipal en saludo al Día del Campesino Cubano, celebración que reunió a agricultores, cooperativistas y representantes de organizaciones vinculadas al sector agrícola del territorio.

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a destacados hombres y mujeres del campo, cooperativas y entidades que respaldan el trabajo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el municipio de Unión de Reyes, en medio de los esfuerzos por mantener e incrementar la producción de alimentos.

Durante el encuentro, Odalys Guerra Amaro, presidenta de la cooperativa Cooperativa Flores Zamora, ratificó el compromiso de los campesinos unionenses con la producción agrícola destinada al pueblo, a pesar de las dificultades económicas y materiales que enfrenta el sector.

En las palabras centrales, Yessy Ponce De León, presidente de la ANAP en el territorio, transmitió una felicitación a los hombres y mujeres del campo, quienes —dijo— continúan trabajando con entrega y sacrificio para “hacer parir la tierra” aun en medio de las limitaciones que atraviesa el país.

La celebración constituyó además un reconocimiento al esfuerzo cotidiano de los agricultores y cooperativistas, protagonistas esenciales en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la nación.

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