Nueva solinera en Matanzas beneficiará a la población

La mipyme Construcciones Marzo prevé iniciar en junio la construcción de una “solinera” en la ciudad de Matanzas, un proyecto concebido para brindar servicios comunitarios y facilitar la carga de triciclos, motorinas, bicicletas y autos eléctricos.

Según explicó el presidente de la empresa, Fidelmi Marzo Mendoza, la instalación contará un Sistema Solar Fotovoltaico con una capacidad estimada de 30 kilowatts.

El centro que llevará por nombre “Marzolinera”, se encuentra actualmente en fase de diseño y proyecto. Estará ubicada en las cercanías del parque Maceo, en el área de una antigua ponchera, donde se ejecutará toda la inversión.

De acuerdo con Marzo Mendoza, aunque el proyecto tendrá una parte comercial vinculada a la carga de vehículos eléctricos, su principal objetivo será ofrecer apoyo a la población durante los prolongados cortes eléctricos.

“Se trata de ayudar un poco más a la gente que de un negocio rentable”, afirmó.

Entre los servicios previstos destaca un espacio gratuito para la cocción de alimentos y la carga de celulares y dispositivos como ecoflow, destinado, especialmente, a personas que no cuentan con alternativas tecnológicas en sus hogares.

La futura solinera también incluirá una cafetería con ofertas gastronómicas a precios accesibles y una ponchera con servicio las 24 horas.

En cuanto al área comercial, el proyecto contempla capacidades para la carga simultánea de dos autos eléctricos, un triciclo y alrededor de cinco motorinas. Además, se prevé brindar servicios a bicicletas eléctricas.

El presidente de la mipyme señaló que cerca del 85 por ciento del equipamiento necesario ya se encuentra en Cuba y que actualmente trabajan en los detalles técnicos del proyecto junto a especialistas de CEDAI para el montaje de los equipos.

Una solinera es una estación de servicio impulsada por energía solar. En el contexto cubano, combina los términos «solar» y «gasolinera», funcionando como un espacio público que permite a los vecinos cargar vehículos eléctricos, celulares y conectar equipos de cocción.