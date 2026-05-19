Los museos como puentes que unen (+fotos)

Un acto para honrar la misión de los museos como puentes para estrechar las divisiones culturales de las naciones, se llevó a cabo en el museo Palacio de Junco de Matanzas, a propósito del Día Internacional de los Museos.

La construcción de sociedades más justas forma parte de las principales tareas que persiguen los 24 museos existentes en la provincia, los cuales resguardan memorias y objetos preciados, explicó el animador y museólogo, Reinaldo Cardoso Zambrano.

En la ceremonia se otorgaron reconocimientos a los museólogos, conservadores e investigadores que con su compromiso y entrega cotidiana destacan la identidad cultural de nuestro territorio.

De tal modo se agasajó la labor colectiva de algunas de estas instituciones como los museos Castillo de San Severino y el propio Palacio de Junco, por su participación activa en las comunidades y su capacidad de comunicación.

Para Bielka Cantillo González, directora del Centro provincial de Patrimonio Cultural de Matanzas, el eslogan «Museos unidos por mundos divididos«, iniciativa del Consejo Internacional de Museos, representa la verdadera determinación de socavar las diferencias con inclusión e interactividad entre todos.

La práctica del danzón, expresión cultural centenaria, recientemente se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad bajo la coordinación del Museo de Arte de Matanzas Lorenzo Padilla y el trabajo conjunto de la Universidad de Matanzas y otras instituciones pertinentes, también merecedores de reconocimientos.

La muestra museística del mes resultó la tarja de la Academia de Música de la directora Agustina Carreras, importante centro que formó a grandes instrumentistas de la ciudad.

Los museos constituyen espacios de salvaguardia y diálogo, donde la cooperación por enfrentar los desafíos globales y defender la memoria viva constituye un compromiso permanente.