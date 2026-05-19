El Royalton Hicacos anuncia su regreso

VARADERO-. El hotel Royalton Hicacos Resorts and Spa volverá el 22 de mayo a las operaciones, luego del bajón en el flujo de visitantes extranjeros causado por el cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos impuesto a Cuba el pasado 29 de enero con la orden ejecutiva de Donald Trump.

Estamos listos para recibir tanto al mercado nacional como internacional, publicaron en el perfil de la red social Facebook de la instalación a cargo de la sociedad mercantil Cubanacán y de la internacional Royalton Hotels & Resorts, otrora Blue Diamond.

Cerrado desde finales del mes de febrero, en el hotel se aprovechó la parada para poner en marcha un plan de mejoras, entre las que destacan el remozamiento en las habitaciones, la piscina y el perfeccionamiento de nuestras habitaciones, pensadas para tu máximo confort, agregó el post.

Prepárate para disfrutar de un espacio renovado, con más calidad, más comodidad y el mismo encanto que nos caracteriza, concluyó la publicación sobre la reapertura de uno de los hoteles más recomendados de Varadero, principal destino cubano de sol y playa.

Limitados por la cancelación de varias aerolíneas por el cerco petrolero de los Estados Unidos, clientes de varias latitudes han celebrado el retorno de sus prestaciones del Royalton Hicacos Resorts and Spa, considerados por no pocos como su segunda casa.

El hotel lleva un récord de 13 años consecutivos como Vanguardia Nacional, la categoría superior de la emulación para premiar desempeños de excelencia en lo económico, lo sindical y lo social, un valor añadido que la entidad exhibe con orgullo.

El 19 de octubre de 2002 marcó el inicio de las operaciones del Sandals Royal Hicacos, primer nombre que tuvo un ganador de premios nacionales e internacionales como esto, que nación con una vocación de éxito, que hoy encumbra bajo la marca Royalton.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Amaurys Echevarría.