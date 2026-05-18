Funciona Oficina de Gobernanza en Varadero

VARADERO,- Como un paso definitivo en la transformación digital del turismo cubano interpretan la Oficina de Gobernanza de Gaviota, en este balneario, iniciativa diseñada para elevar la experiencia del visitante mediante soluciones tecnológicas de vanguardia.

«Es un paso significativo hacia la innovación y la digitalización de los servicios en el destino», aseguró el sitio web de este grupo empresarial, uno de los cuatro que gestionan las capacidades hoteleras en Cuba.

Según la publicación, se trata de un ecosistema inteligente que permitirá monitorear en tiempo real la ocupación, la movilidad y la seguridad del polo turístico, optimizando la toma de decisiones y mejorando la capacidad de respuesta ante las necesidades del viajero.

Inaugurada la Oficina de Gobernanza de Varadero durante la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo, la herramienta estuvo precedida por una similar en Cayo Santa María, donde ya «opera con muy buenos resultados», asegura la nota.

Con la extensión de este modelo a la principal plaza cubana de sol y playa, Gaviota confirma su vocación por «liderar la recuperación del sector con herramientas del siglo XXI, avances que prometen hacer de Varadero un destino más eficiente y orientado a la excelencia.»

Con hoteles, agencias de viajes, marinas, transportes y suministros hoteleros, Gaviota se anuncia como un conjunto polivalente y versátil que garantiza la mejor respuesta a las necesidades de sus clientes.

Con sus 22 kilómetros de playa, aguas transparentes, lleno de historia y cultura aborigen, Varadero es la más preferida y conocida internacionalmente de las plazas de ocio de la Mayor de las Antillas, distintiva también por las cuevas de Ambrosio, Calero, Saturno, Abono, Florencio y Santa Catalina, esta última con sus hongos de piedra, formaciones únicas en el mundo.

El 5 de diciembre de 1887 fue fundado el principal balneario cubano, que inicia su despegue turístico en el año 1990 y hoy aloja unos 60 hoteles y más de 23 mil 106 habitaciones.

Foto: Tomada de Gaviota Varadero.