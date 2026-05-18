Justo a las 6:00 de la tarde, cuando los vecinos escapan del calor intenso sentados en la acera, se escucha a lo lejos un pregón interesante. El señor usa un sombrero de paja bastante dañado, como si llevara cien años de travesía. Lo caracteriza su bigote blanco y tupido, pero la sonrisa le sobresale por las comisuras.

«La buena cabeza de ajo, si no tienes dinero te lo regalo». Así pregona aquel vendedor peculiar su producto. Pero si creen que es solo una frase, les aseguro que no. Los vecinos curiosos decidieron probar para saber si de verdad podía regalar algo de su mercancía.

El señor, sin pensarlo, respondió ante las preguntas reiteradas, que podía regalar aunque fuera una cabecita para cada uno. Yo preferí comprarle y de paso dejarle alguna propina porque tenía bastante integrado en mi subconsciente que «regalado» se había muerto, pero no, el señor sí lo daba, y con orgullo.

«Al final somos cubanos, nacimos para ayudarnos unos a otros». Así alegaba el vendedor alejándose entre las lomas de Los Mangos.

El encuentro fue gratificante. Ya mi mente puede volver a confiar en la caridad humana, ya puedo confirmar que estas raíces isleñas no van a cambiar sea cual sea la circunstancia porque el cubano no solo defiende una idea, defiende tradición, humanidad, bondad y cariño. Entre todos somos una gran familia aunque estemos en el otro extremo del mundo.