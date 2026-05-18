Samy Benítez refuerza el staff yumurino

El lanzador granmense Sammy Benítez ya trabaja enfocado en su nuevo reto como refuerzo de los Cocodrilos de Matanzas para la Liga Élite del Béisbol Cubano.

El derecho aseguró que comenzó su preparación apenas concluyó la Serie Nacional, luego de conocer el interés del cuerpo técnico yumurino.

“Ya había hablado con el profesor Jonder Martínez, quien me comentó que podía ser uno de los refuerzos del equipo. Desde que terminó la Serie Nacional me preparé física y mentalmente para llegar en óptimas condiciones al campeonato”, explicó el pitcher.

El entrenador de pitcheo Jonder Martínez destacó recientemente las condiciones físicas y el potencial del serpentinero, al considerarlo una de las piezas capaces de aportar estabilidad al staff matancero. Ante esas valoraciones, Benítez respondió con serenidad y enfoque en su rendimiento dentro del terreno.

“Mi objetivo es mantener la mente centrada, apoyarme en la velocidad, que es mi principal arma, y variar los lanzamientos para darle lo mejor al equipo”, afirmó el derecho, quien ya se integró a los entrenamientos del conjunto campeón nacional.

El lanzador también destacó el ambiente encontrado dentro del plantel. Según comentó, la adaptación ha sido rápida gracias a la relación previa con varios jugadores matanceros, con quienes coincidió en anteriores selecciones cubanas. “Hasta ahora todo ha sido perfecto”, aseguró.

Benítez llega a la Liga Élite con un amplio repertorio desde el montículo. Además de su recta, que oscila entre las 93 y 94 millas por hora, trabaja envíos sinker, cambio de velocidad, slider, curva y split finger, herramientas con las que buscará convertirse en una de las principales cartas de Matanzas durante el torneo.