Recorre Morales Ojeda sitios de interés socioeconómico en Matanzas

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretario de Organización, doctor Roberto Morales Ojeda visitó este sábado, junto a las máximas autoridades de la provincia de Matanzas, centros de interés socioeconómico para el país.

Morales Ojeda constató el avance del programa de fuentes renovables de energía y la reparación de averías en la Termoeléctrica Antonio Guiteras.

En la Central Térmica se acomete la soldadura de los tubos averiados en el área del economizador de la caldera, lo que provocó la avería y la salida de la planta del Sistema Electroenergético Nacional.

«La causa de esta última avería fue un fallo en los tubos del economizador, donde cierto cordón de soldadura presentó un poro y el agua que salía de allí dañó un tubo aledaño, lo erosionó y ese tubo explotó. Dicha avería provocó la salida inmediata de la unidad, porque era tanta la cantidad de agua que salía que resultaba imposible operar así», explicó el Doctor en Ciencias, Román Pérez Castañeda, director de la industria.

En la noche de este sábado deben realizar la prueba hidráulica y si las condiciones lo permiten iniciar el proceso de arranque entre la tarde del domingo y la mañana del lunes.

La labor del colectivo y el empeño para salir adelante, pese a las dificultades técnicas, las ponderó el Secretario de Organización del Comité Central: «Yo creo que este colectivo ha demostrado el compromiso que tiene con el pueblo. Cada avería que tiene la planta no es el resultado de una mala operación, de un procedimiento acorde a las normas, es el resultado de no haber parado la planta para el mantenimiento capital. Es muy bueno que en el tiempo se acometan más acciones para un mejor funcionamiento», resaltó.

Mientras tanto se ejecutan más de 200 acciones en la planta como la limpieza del horno a partir de la cantidad de ceniza acumulada.

El dirigente partidista, acompañado por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central y Jefe del Departamento Económico Productivo,intercambió con el Director de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras quien explicó que «en el recalentador de alta temperatura la solución pasa por realizar cuatro cordones de soldadura. Se está terminando el último. En la zona de economizador hay que cambiar dos tramos de tubos y cada uno demanda dos cordones de soldadura. Hace unos minutos se hizo el control radiográfico».

Por su parte, en el municipio de Cárdenas visitó el Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo, institución de Salud que dirige el doctor Jorge Pedro Rodríguez Fernández, su hijo Jorgito y el colectivo para contribuir con el bienestar de los niños y adolescentes con determinadas afecciones.

El centro favorece «la salud de los niños con grandes factores de riesgo y afectaciones del neurodesarrollo. Detectarlos antes del cuarto mes de vida nos da la posibilidad, fundamentado en los principios de la neuroplasticidad de un cerebro inmaduro, de poder desarrollar todas las potencialidades que estos niños tienen e incluirlos a la vida académica con las mejores condiciones posibles y eso lo hemos logrado», destacó Jorge Pedro.

Con el colectivo intercambió también Morales Ojeda, quien significó el aporte de la clínica a la salud de pacientes con trastornos del espectro autista. En el centro instalaron un sistema de paneles solares con 10 mega wartt de potencia que les permite a los médicos prestar servicios, pese al impacto del bloqueo y el cerco petrolero contra la Isla.

Acompañado además por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, y otras autoridades políticas y gubernamentales, también llegó Morales Ojeda al municipio de Martí.

Allí constató las labores en la primera planta de biogás en Cuba ubicada en el municipio, que ya se encuentran próximas a concluir. La industria aprovecha las excretas de cerdos y vacunos para producir el gas y hacer funcionar cinco ómnibus como parte de un proyecto internacional.

Morales Ojeda conoció de la experiencia que brinda la soberanía energética y las soluciones con fuentes renovables ante la compleja situación que vive el país.

Elogió el avance de la provincia con la instalación de paneles solares fotovoltaicos en empresas e instituciones estatales, así como en los servicios básicos a la población como policlínicos, hospitales, plantas telefónicas, radiobases y las viviendas particulares.

(Con información también de Yenly Lemus Domínguez. Fotos: Tomadas de Internet)