Matanzas se prepara para celebrar la Jornada del Trabajador Jurídico

Del primero al 11 de junio venidero Matanzas será sede de una variada jornada por el Día del Trabajador Jurídico. La Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en la provincia organizó un programa que incluye encuentros, sesiones abiertas y un curso de actualización.

Las actividades comenzarán el lunes primero de junio, a las 10:00 de la mañana, en la Casa Social de los Juristas, con un encuentro entre estudiantes de Derecho, técnicos medio en la especialidad y jóvenes abogados.

Al día siguiente, en el mismo lugar, se realizará un encuentro dirigido a asesores y consultores jurídicos.

El miércoles tres del propio mes tendrá lugar una sesión abierta de los capítulos de Derecho Mercantil y Derecho Económico y Financiero, bajo la temática: Los nuevos actores económicos: retos en el desarrollo económico.

El jueves, será el turno del capítulo de Derecho Procesal y Ciencias Penales, donde se debatirán las novedades de ết tipo de Derecho procesal y su impacto en la solución de conflictos, así como las novedades en el Derecho Procesal Penal.

Los días nueve y diez se impartirá un curso de actualización sobre los nuevos sujetos del Derecho Mercantil.

Además, desde la Junta Directiva provincial informa que las Direcciones Ejecutivas y delegaciones de base en cada territorio desarrollarán sus propias actividades en celebración de la fecha. Una jornada que reconoce la labor de quienes contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho en Cuba.