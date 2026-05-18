18 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Convoca Martí en Jovellanos

18 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La cita es este martes, organizada por estudiosos y amantes de la obra martiana, quienes no dejan pasar la ocasión de rendir tributo al Apóstol de la independencia
JOVELLANOS.- Este martes 19 de mayo, la Dirección municipal de Cultura invita a todos los buenos hijos jovellanenses a participar en el coloquio José Martí: Derecho, Lenguaje y Creación, un espacio de reflexión y homenaje a nuestro Héroe Nacional.
La jornada será oportuna para honrar la memoria y el pensamiento martiano, profundizando en su vida y obra, siempre vigentes en la formación de valores y en la defensa de la identidad cultural.
Porque bien sabemos que, como expresó el propio Martí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.»  
La cita es este martes, organizada por estudiosos y amantes de la obra martiana, quienes no dejan pasar la ocasión de rendir tributo al Apóstol de la independencia.

Más entradas

«… somos cubanos, nacimos para ayudarnos unos a otros»

18 de mayo de 2026 Liz Yanet Rojo Corrales

Funciona Oficina de Gobernanza en Varadero

18 de mayo de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

Los hombres invisibles tras el béisbol matancero

18 de mayo de 2026 George Carlos Roger Suárez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *