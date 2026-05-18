Convoca Martí en Jovellanos

JOVELLANOS.- Este martes 19 de mayo, la Dirección municipal de Cultura invita a todos los buenos hijos jovellanenses a participar en el coloquio José Martí: Derecho, Lenguaje y Creación, un espacio de reflexión y homenaje a nuestro Héroe Nacional.

La jornada será oportuna para honrar la memoria y el pensamiento martiano, profundizando en su vida y obra, siempre vigentes en la formación de valores y en la defensa de la identidad cultural.

Porque bien sabemos que, como expresó el propio Martí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.»

La cita es este martes, organizada por estudiosos y amantes de la obra martiana, quienes no dejan pasar la ocasión de rendir tributo al Apóstol de la independencia.