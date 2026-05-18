Matanzas en cifras: una necesidad

¿Qué pasaría si pudiéramos tener, en un solo documento, los datos más importantes de nuestra provincia? Este fin de semana, revisando papelería de años, me encontré un boletín editado para los delegados a la Asamblea provincial del Partido, del 15 de junio de 2008.

Lo primero que me vino a la mente fue lo bueno que sería editar un ejemplar similar con las cifras actuales de la provincia. La edición puede ser digital, dada la carencia de papel.

Reflejar los datos publicables, no para comparar los renglones que aborda el boletín —sabemos que estamos en tiempos diferentes—, pero nos daría una idea de cómo quedamos en lo organizacional.

En lo productivo hay diferencias notables, en especial por el recrudecimiento del bloqueo, agravado por las 243 medidas de las administraciones de Estados Unidos previas a la actual y el cerco energético impuesto por Trump.

Hay un grupo de reseñas que pueden ser muy útiles, en especial para los estudiantes de todos los niveles. En el boletín se reflejan datos geográficos, históricos y demográficos, entre otros.

Asimismo, aparece el patriota insigne de la provincia y de cada municipio, la superficie territorial, la densidad poblacional, la fecha de fundación y las elevaciones principales de cada región.

De igual forma, se relacionan los ríos y otros accidentes de la geografía por territorio; el grado de urbanización y el de envejecimiento; la mortalidad infantil y la materna.

En lo político aparece la cantidad de Consejos Populares, las circunscripciones, las mujeres en el Poder Popular, las diputadas, las delegadas provinciales y municipales.

También hay un acápite dedicado a la economía, con énfasis en la energía eléctrica, el petróleo, el turismo, los cítricos, la industria ligera, la alimentaria, la actividad agropecuaria, la azucarera y los servicios.

En el recorrido estadístico se encuentra la emigración interna y externa, la población rural y urbana, la tasa de nupcialidad, los divorcios y la tasa bruta de reproducción (hijas por mujer).

En resumen, este boletín es un excelente documento que ayuda a profesionales, estudiosos de todo tipo y a los propios habitantes, ávidos de conocer sobre su provincia.

Sería bueno retomar esta idea y poder concentrar en un documento los datos más relevantes de la provincia y los municipios.