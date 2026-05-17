Copextel lidera instalaciones de energía renovable en Matanzas

Copextel, empresa matancera con más de 35 años de creación y 14 filiales en todo el país, se consolida como un actor fundamental en el cambio de la matriz energética en Cuba. Así lo dio a conocer Raúl Crombet, gerente de soluciones y servicios técnicos de Copextel Varadero y líder de proyecto de fuentes renovables de energía.

El directivo explicó que, desde hace más de cinco años, la empresa comenzó a realizar levantamientos energéticos en diversas entidades de la provincia. Sin embargo, a partir de 2025, la Empresa Eléctrica los contrató formalmente para participar en la construcción de los parques solares fot ovoltaicos, los cuales tributan una parte significativa de la energía limpia que demanda el país.

Además del montaje de estos parques en Matanzas, Copextel ejecuta un programa de instalación de sistemas de autoconsumo con acumulación. Estos equipos protegidos con estándares IP 66 e IP 67 se colocan en exteriores, debajo de los propios paneles solares y están diseñados para garantizar el servicio eléctrico en lugares de alta sensibilidad social.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran el hogar materno de Santa Marta, cuerpos de guardia de hospitales y policlínicos, bancos populares de ahorro y varias emisoras del sistema radial matancero. Crombet destacó que aunque estos sistemas tienen una capacidad de hasta dos kilowatts hora, resultan ideales para mantener servicios vitales como urgencias médicas, iluminación y equipos de comunicación durante contingencias eléctricas.

De esta manera, Copextel ratifica su misión como empresa estatal socialista y contribuye al ahorro energético y a la soberanía tecnológica de la provincia. Con más de 30 líneas tecnológicas en su haber, la compañía matancera marca hitos en el camino hacia un modelo energético más sostenible para todo el país.