Senderos de juventud y voces de futuro

Los jóvenes de duodécimo grado del preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cué han llegado al umbral de un nuevo destino. Tras años de desvelos, exámenes y sueños compartidos, hoy se abren ante ellos los senderos de la vida: unos seguirán superándose en la Educación Superior, otros emprenderán caminos distintos, pero todos llevarán consigo la constancia y el orgullo de haber culminado una etapa decisiva.

Las familias y los maestros se convierten en compañeros de triunfo, como lo fueron en cada amanecer de estudio y en cada tarde de esfuerzo. Entre los rostros iluminados por la esperanza destaca el joven Adonis, uno de los doce que han elegido las carreras pedagógicas, símbolo de continuidad y compromiso con la enseñanza que los formó.

LA FEEM: APOYO Y FORTALEZA

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) acompañó también a los graduados en este momento trascendental de su trayectoria. Atentos al segmento que representan dentro de las instituciones educativas del país y a las necesidades reales que enfrenta la educación actualmente, la organización celebró un consejo municipal en Jovellanos.

En dicho espacio se abordaron diversos temas de interés vinculados al quehacer estudiantil, la participación activa de los jóvenes en la vida escolar y comunitaria, así como los retos que impone la continuidad de estudios en un contexto de transformaciones. La FEEM reafirmó su compromiso de seguir siendo voz y apoyo de los educandos, fortaleciendo la unidad y el protagonismo juvenil en cada etapa de su formación.

En el consejo municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), celebrado en Jovellanos, participaron 50 miembros de los distintos niveles de la organización en el territorio. La cita estuvo dedicada al 131 aniversario de la caída en combate de José Martí y al centenario del natalicio de Fidel Castro, efemérides que marcaron el espíritu de las sesiones.

El pleno se dividió en tres comisiones que abordaron temas esenciales: el estudio-trabajo, el trabajo político-ideológico y la defensa de la Patria, con destacada participación de todos los jóvenes presentes. Entre los principales acuerdos se ratificó la prioridad del estudio como razón de ser de la organización, en correspondencia con las condiciones actuales y velando por los resultados del duodécimo grado, antesala de los estudios superiores. Se informó además que, gracias al tercer perfeccionamiento de los planes de estudio, se logró completar los textos escolares en todos los grados.

Las orientaciones profesionales desde las sociedades científicas fue otro punto relevante, donde los estudiantes abogaron por mayor participación de organismos del territorio para atender especialidades que aún carecen de recursos suficientes. El claustro de profesores se comprometió a trabajar en la mejora de estos aspectos para el próximo curso lectivo. También se analizaron, aunque en menor medida, las modalidades de la enseñanza técnica profesional y sus prácticas laborales, con el propósito de reforzar estas experiencias desde las entidades.

En el ámbito político-ideológico se enfatizó el estudio de la historia y el fortalecimiento del movimiento juvenil martiano, acompañados por la presidenta de la Sociedad Cultural José Martí. Se acordó la creación de un grupo de interés para profundizar en la memoria histórica. Otro acuerdo importante fue el crecimiento de las filas de la UJC, con 60 jóvenes que cumplen las condiciones para su aprobación, en un proceso de captación que se extiende desde abril hasta julio.

La comisión de defensa contó con la presencia de jefes del sector militar y de operaciones, quienes analizaron el contexto actual frente a las amenazas del gobierno imperialista de la administración Trump en Estados Unidos. Se destacó el papel activo que pueden desempeñar los jóvenes en la defensa de la Patria mediante su presencia en las redes sociales y las nuevas tecnologías, así como la importancia del servicio militar activo, con especial convocatoria a las féminas, dado que el territorio aún no cuenta con una fuerte representación femenina en este ámbito.

Antes de concluir, la directora de educación municipal, Lucila Hernández mencionó la nueva composición del secretariado de la FEEM.