Tirar el sofá o tapiar las vidrieras

En la tienda que los matanceros conocen popularmente como «8 de marzo» se puso de manifiesto aquel axioma lanzado por un gran héroe mambí que acertó al asegurar que los cubanos o no llegan o se pasan.

Y bastaría con recorrer unos de los laterales del establecimiento de la cadena de Tiendas Panamericanas Multihogar para entender que muchas veces los hijos de esta tierra asumen soluciones contradictorias ante una problemática que surge.

Ante las alternativas que se manejan se decidirá siempre, o casi siempre, por aquella que despierte el cuestionamiento popular ante lo descabellado de la solución propuesta.

Si no cómo describir la opción de tapiar las vidrieras de la unidad, que no solo afea el entorno, además afecta seriamente a los trabajadores del centro al verse obligados a permanecer a oscuras en el interior de la instalación.

Quienes tomaron semejante decisión pasaron por alto un sinnúmero de variables que llevaban un análisis más profundo.

Aunque tal proceder respondiera al incremento de los hechos delictivos en nuestra sociedad, los cuales muchas veces provocan severas pérdidas económicas en el sector estatal, el problema debió abordarse de manera diferente, y donde primara la inteligencia.

Al observarse la oscuridad en que permanece el colectivo, y el peligro que representa desplazarse en un espacio totalmente a oscuras, se comprende que se violaron todas las normas que tributan a una efectiva ergonomía laboral, disciplina que previene los riesgos laborales y fomenta un ambiente de trabajo saludable.

A ello se suma el impacto negativo que produce cubrir los cristales con planchas. Además de brindar una imagen deplorable en esa arteria tan transitada de la ciudad, incide en las propias ventas de la instalación.

A ningún comerciante se le ocurriría ocultar su mercancía, cualesquiera sean las razones.

Para aumentar la seguridad y protección se pudieron sopesar otras soluciones, pero siempre será más fácil tirar el sofá o tapiar una vidriera.