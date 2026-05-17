Archivo Histórico Provincial premia a pioneros matanceros

Los pioneros de la escuela Seguidores de Camilo y Che fueron reconocidos por su amplia participación en el concurso la Feria del Trompo desarrollado por el Archivo Histórico Provincial.



Los organizadores resaltaron la importancia de mantener espacios que fortalezcan la identidad local y el vínculo de las nuevas generaciones con las raíces culturales cubanas.

La Feria del Trompo sirvió además como punto de encuentro entre El Archivo Histórico, el proyecto Afroarte, la ACAA, la Biblioteca Gener y Del monte y el fondo de Bienes Culturales para estimular procesos instructivos-educativos.

La jornada incluyó actividades recreativas, exposiciones y acciones de intercambio entre estudiantes y especialistas de las instituciones participantes, en un ambiente marcado por la creatividad y la defensa de las tradiciones populares.

Al cierre del encuentro, trascendió la intención de fortalecer futuras colaboraciones entre la Biblioteca Gener y del Monte y el Archivo Histórico Provincial de Matanzas, con nuevos proyectos dirigidos a la promoción cultural y la preservación de la memoria histórica del territorio.