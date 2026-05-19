19 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Convoca Martí en Jovellanos

19 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Este martes 19 de mayo, la Dirección municipal de Cultura invita a todos los buenos hijos jovellanenses a participar en el Coloquio: José Martí: Derecho, Lenguaje y Creación, un espacio de reflexión y homenaje a nuestro Héroe Nacional.

Este martes 19 de mayo, la Dirección municipal de Cultura invita a todos los buenos hijos jovellanenses a participar en el Coloquio: José Martí: Derecho, Lenguaje y Creación, un espacio de reflexión y homenaje a nuestro Héroe Nacional.

La jornada será oportunidad para honrar la memoria y el pensamiento martiano, profundizando en su vida y obra, siempre vigentes en la formación de valores y en la defensa de la identidad cultural.

Porque bien sabemos que, como expresó el propio Martí: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.”

La cita es hoy, organizada por estudiosos y amantes de la obra martiana, que no dejan pasar la ocasión de rendir tributo al Apóstol de la independencia de Cuba.

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