Desde la comunidad respaldan a la Revolución (+fotos y vídeo)

Una representación del Consejo Popular Peñas Altas realizó en la jornada de hoy una marcha por la paz en conjunto con una tribuna de reafirmación revolucionaria.

En ocasión de conmemorarse el aniversario 131 de la caída en combate del Apóstol José Martí, pioneros de la escuela primaria René Fraga Moreno de la comunidad Reynold García realizaron un matutino especial donde dramatizaron la obra “Los zapaticos de Rosa”.

La directora del centro educativo María Eugenia Morales García comentó que desde que los niños ingresan a la institución se trabaja con ellos el amor por la patria y el conocimiento de la historia.

“La historia de un país lo es todo de él; si no se siente desde el corazón, si no se respira con cada fibra de nuestro ser, resulta imposible comprenderla y amarla.

“Nuestros profesores no están ajenos a las complejidades que vive nuestro país y aun así cada día vienen a trabajar para contribuir a la formación del futuro de nuestra nación”.

Durante la tribuna de reafirmación revolucionaria desarrollada luego de la peregrinación, un pequeño de la escuela René Fraga hizo uso de la palabra en nombre de sus compañeros para condenar el recrudecimiento de la política del gobierno norteamericano.

El doctor, héroe del trabajo de la República de Cuba y director del hospital militar de Matanzas, Juan Carlos Martín Tirado, comentó que en un contexto como el actual el llamado es a mantenerse firme ante las amenazas.

El galeno enfatizó que en el área de la atención médica los efectos del bloqueo económico se agudizan, complicando la posibilidad de adquirir insumos para tratar a los pacientes.

“A pesar de las dificultades, la voluntad de nuestros médicos y las instituciones de salud en el país es atender a la población de la mejor manera posible”.

Mientras el actual mandatario de la Casa Blanca impone medidas intentando forzar un cambio de régimen en el país, los cubanos continúan firmes en el empeño de seguir adelante.