20 de mayo de 2026

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20 de Mayo: No olvidamos que es el día de la intervención de Estados Unidos en Cuba

20 de mayo de 2026 Redacción Radio26

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recordó este miércoles el significado histórico del 20 de mayo como una fecha marcada por la intervención y la injerencia imperial sobre nuestra nación, pero también como el origen de una conciencia antimperialista que ha acompañado al pueblo cubano durante generaciones.

“Solo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista…”

En un contexto de nuevas amenazas, campañas mediáticas y agresiones contra Cuba, el mensaje llama a no subestimar a quienes intentan restaurar una república tutelada, pero también a confiar en la fuerza de un pueblo que ha defendido su independencia durante más de un siglo.

Tomada de Cubadebate

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