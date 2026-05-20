Renacer en familia

En la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas se desarrolló la exposición bipersonal y de corte familiar, Renacer Creativo, que con la curación del alma a través del arte de la muñequería, demuestra el poder único de la creatividad humana.

La muestra de Rita de la Caridad Díaz Muñoz y Yamilé Ramos Díaz, madre e hija vinculadas a la asociación desde hace muchos años, presenta distintas piezas confeccionadas con textil, papel reciclado e hilo.

Dichos trabajos reflejan la belleza natural de la vida y el compromiso con el planeta, niños jugando, la abuela de la familia, mascotas del hogar, la calidez de una casa propia, así como razones para volar.

El uso de técnicas como el parche falso, el quilling y el kirigami propiciaron una mejor interpretación de las ideas con la incorporación de una paleta de colores más viva y un acabado más delicado.

Para la artesana más experimentada, Rita de la Caridad, esta exposición nació de su necesidad particular de sanar, mientras que para Yamilé resultaba importante brindarle otra utilidad a objetos prescindibles en el día a día.

Las creadoras transmiten, mediante tales manufacturas, un sello distintivo en el gremio artesanal, donde la belleza no requiere de materiales sofisticados, sino de herramientas como la paciencia y el amor por el quehacer artístico.