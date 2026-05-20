20 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Renacer en familia

20 de mayo de 2026 Lizt Lauren García Hoyos
En la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas se desarrolló la exposición bipersonal y de corte familiar, Renacer Creativo, que con la curación del alma a través del arte de la muñequería, demuestra el poder único de la creatividad humana.
 
La muestra de Rita de la Caridad Díaz Muñoz y Yamilé Ramos Díaz, madre e hija vinculadas a la asociación desde hace muchos años, presenta distintas piezas confeccionadas con textil, papel reciclado e hilo.
Dichos trabajos reflejan la belleza natural de la vida y el compromiso con el planeta, niños jugando,  la abuela de la familia, mascotas del hogar, la calidez de una casa propia, así como razones para volar.
El uso de técnicas como el parche falso, el quilling y el kirigami propiciaron una mejor interpretación de las ideas con la incorporación de una paleta de colores más viva y un acabado más delicado.
Para la artesana más experimentada, Rita de la Caridad, esta exposición nació de su necesidad particular de sanar, mientras que para Yamilé resultaba importante brindarle otra utilidad a objetos prescindibles en el día a día.
Las creadoras transmiten, mediante tales manufacturas, un sello distintivo en el gremio artesanal, donde la belleza no requiere de materiales sofisticados, sino de herramientas como la paciencia y el amor por el quehacer artístico.

Más entradas

Informan sobre la culminación del curso académico en las diferentes enseñanzas

20 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Raúl es Raúl: Celebremos el cumpleaños 95 del General de Ejército

20 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Conmemoran aniversario 131 de la caída en combate de José Martí (+fotos)

19 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *