Informan sobre la culminación del curso académico en las diferentes enseñanzas

Para detallar como será el cierre de curso del sistema educativo cubano, tanto en la educación general como en la superior, a partir del contexto que genera el recrudecido bloqueo del gobierno de EE. UU. a Cuba, comparecieron en la Mesa Redonda los ministros de ambos sectores.

En su intervención, Naima Ariatne Trujillo Barreto, titular de Educación informó que habrá un cierre del curso entre los días 15 y 30 de junio, dado que ha existido una flexibilidad en la evaluación de acuerdo con lo que regula el sistema evaluativo, con sus características de sistematicidad e integralidad.

Agregó que la experiencia del modelo cubano que atiende a cada persona para lograr la mayor integración ha sido la base para encontrar una solución individualizada a cada estudiante que así lo requiere.

Se ha hecho mucho énfasis en asegurar los grados terminales de cada ciclo: sexto, noveno y duodécimo grado, así como hacer diferenciado ese tránsito hacia el grado siguiente -donde cambia el nivel de enseñanza-, entendiendo que la culminación antes del cambio fue diferente.

La educación especial, aclaró sí cerrará este mes de mayo, por las características de la movilidad que genera, ante las condiciones actuales.

Mientras que en la primera infancia, en dependencia de las decisiones que vaya tomando el país en cuanto a los trabajadores se irán transitando por diferentes estrategias en función de garantizar la respuesta a las familias trabajadoras.

En cuanto a la Educación Superior, el titular del sector, Walter Baluja García, comentó que en este segundo semestre se ha tenido que pasar a la modalidad semipresencial y a distancia, teniendo que readaptar el concepto de los cum, en todos los territorios para garantizar la continuidad del curso en las actuales condiciones.

Significó que se han garantizado los años terminales y ya han comenzado las graduaciones en algunas carreras en diversos territorios del país.

Añadió que está previsto que el curso académico culmine en los primeros días de julio, para el grueso de la mayoría de las carreras.

En cuanto al proceso de ingreso a la educación superior, comentó que no se realizarán los exámenes de ingreso, y el elemento esencial para definir el otorgamiento de las carreras será el índice académico.