UEB Pergomar se consolida como una excelente opción familiar (+fotos)

La brisa del mar acaricia el rostro de los visitantes. El olor a salitre se disfruta, y

forma parte de los tantos atractivos que encuentran los yumurinos al llegar a la

Unidad Empresarial de Base Pergomar, deseosos de disfrutar de una grata experiencia de esparcimiento.

La unidad, advierte la joven administradora Lisandra Santana, ha diseñado un grupo de actividades para convertir el espacio en una opción ideal para las familias.

Paso a paso, con tropiezos y logros como toda obra humana, la UEB Pergomar han logrado crear un grupo de clientes asiduos que optan por el lugar cada fin de semana.

Las tantas iniciativas para satisfacer los gustos más exigentes distinguen a este recinto. A la amplia oferta gastronómica se suma un atractivo show cultural con intérpretes de música mexicana, de amplia aceptación en el público.

Junto a la música y la belleza del entorno, destaca la cultura gastronómica de los cocineros con dominio del arte culinario donde se exhibe una excelente presentación de cada plato.

También resalta la prestancia de los dependientes, siempre deseosos de satisfacer cada pedido con prontitud y una sonrisa para crear la necesaria empatía que convide al regreso.

Las tardes de sábado se han convertido en ese instante que bien vale retener en un móvil para rememorar los buenos momentos que se pasan en familia, sobre todo cuando se elige un sitio donde el colectivo trabaja unido por regalar una experiencia memorable.p

A poca distancia de allí, y como valor agregado de la UEB, los comensales pueden visitar la afamada Pizzería Bellamar, entre los establecimientos gastronómicos más paradigmáticos de la ciudad.

Junto al agradable confort de esta unidad, con un ambiente sobrio y a la vez atractivo, se podrán degustar pastas y pizzas que denotan la sapiencia de avezados chefs.

Generaciones de matanceros han asistido a este restaurante que ya integra el imaginario popular.

La actual administración, junto a su colectivo, se entregan en cuerpo, alma y sudor para mantener el legado, a pesar de las duras circunstancias.

Para lograr la vitalidad del establecimiento se han visto obligados a recurrir al carbón, mas, ni esta difícil situación, ni la dura porfía por adquirir los suministros necesarios, han atentado contra las ganas y el empeño del personal.

Por eso sigue, y seguirá formando parte del itinerario gastronómico de muchos nacidos a las orillas de esta bahía, y un poco más allá.

Como buena nueva se retomó el servicio de coctelería especializada en el remozado bar en el piso superior a la pizzería.

Allí, mediante un encadenamiento con un nuevo actor económico se reabrió la terraza bajo el nombre comercial de Bar Torres, que junto a los refrescantes cocteles cuenta además con una novedosa oferta: una mesa de billar.

Junto a la música grabada, cocteles y entremés, los aficionados a este deporte pueden disfrutar de una partida.

Entre las mayores motivaciones de la administración, señala la actividad infantil que cada domingo se celebra y cuenta con amplia convocatoria.

Sin dudas representa un incentivo contribuir a la alegría de los infantes donde la risa desatada se adueña del lugar, gracias a las ocurrencias del Conejo Saltarín.

El proyecto ya se asume como un espacio fijo que agradecen niños y padres.

Bastaría con constatar la compenetración entre el artista y los pequeños, para agradecer tan lúcida decisión de dedicar un día a la recreación infantil.

Las mañanas dominicales se colman de algarabía y felicidad donde tienen lugar competencias y entrega de regalos, unido a las ocurrencias del artista.

La UEB Pergomar intenta sortear los obstáculos que representan la adquisición de recursos indispensables para mantener el servicio, y competir en un escenario donde se incrementan los nuevos negocios.

Como aliciente para el colectivo se encuentran en el proceso de convertirse en una de las primeras Micro, pequeñas y medianas empresa del sector del comercio en la provincia.

Asumir esta modalidad de gestión empresarial le permitiría acceder a financiamiento, beneficios impositivos, así como acceder y operar con moneda dura, contando con autonomía empresarial.

De esa forma en esta unidad empresarial trabajan para convertirse en sitio insignie quien siempre aboga por la calidad de los servicios, estableciéndose como el espacio por excelencia de la familia matancera.