Prevenir, vigilar, proteger ante los desafíos actuales

En el contexto del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales, en la provincia de Matanzas se intensifican las acciones ante esos hechos y conductas que atentan contra las prioridades del país y exigen de más protección, vigilancia y prevención.

Como remarcó el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo la jornada se realiza en medio del recrudecido bloqueo, el incremento de las sanciones, la guerra psicológica y las amenazas de una acción militar de los Estados Unidos contra Cuba.

El Ejercicio en el territorio presta atención al orden interior ante la escasez de recursos que provoca la actividad delictiva, en particular contra la economía, razón que exige de la responsabilidad de las instituciones y los cuadros políticos y administrativos.

Ante las opiniones reiteradas de la población, las denuncias y la ocurrencia de delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional que impactan en la vida del pueblo y la economía el país dispone del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular que tipifica a esos hechos como sabotajes contra la seguridad del estado.

La defensa de la seguridad ciudadana en medio de las afectaciones del servicio eléctrico es responsabilidad social, razón por la que el Partido y el Gobierno le prestan especial atención junto al Ministerio del Interior, la Fuerzas Armadas Revolucionarias, las organizaciones de masas y sociales, las instituciones y organismos.

En las acciones de enfrentamiento que atentan contra el normal desarrollo de la vida familiar, el bienestar social y la disponibilidad de recursos del país se exige mayor protección y seguridad del Sistema Electroenergético Nacional y de los combustibles, así como del programa de producción y comercialización de alimentos.

También constituyen prioridades del Ejercicio en la provincia la prevención y enfrentamiento a las drogas, los hechos de corrupción y los precios abusivos y especulativos.

Con particular relevancia el enfrentamiento resuelto a los hechos vandálicos y de indisciplina social que ocasionan daños materiales, ligados en su ejecución a actos violentos contra la vida y la integridad de las personas.

Como refirió el primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el pasado Ejercicio, estas jornadas fortalecen y garantizan, la tranquilidad ciudadana, el respeto al orden interior y la estabilidad del país.

La batalla por el orden, la disciplina y la tranquilidad tiene como premisa la unidad de las fuerzas revolucionarias conducidas por el Partido a fin de alcanzar mayor participación y control popular en este Ejercicio.

Durante un intercambio este martes con los medios de prensa del territorio, el teniente Coronel, Roberto Domínguez Rodríguez, jefe de Investigación Criminal del Ministerio del Interior ponderó que en el primer trimestre del año se incrementaron los hechos contra los transformadores para robar aceite dieléctrico.

Esos robos se localizan con énfasis en los municipios de Jovellanos, Pedro Betancourt, Perico, Martí, Los Arabos, Calimete y Jaguey Grande.

En tanto, aseguró que las causas y condiciones se vinculan a la seguridad y protección, la escasa iluminación y lo apartado de esos sitios que afectaron a la población de comunidades como México, René Fraga y San José de Marcos.

En tales condiciones se trabaja con 40 personas involucradas y diez cadenas delictivas asociadas a hechos contra la red eléctrica con impacto directo en la producción agrícola, esencialmente de arroz y en el bienestar de la población de esas comunidades rurales.

El Jefe de Investigación Criminal del Ministerio del Interior en la provincia insistió en la protección de las subestaciones donde roban el aceite de los transformadores ocasionando el apagón y la necesidad de reponer recursos que el país no dispone.

En el segundo trimestre del año la vigilancia y enfrentamiento logran contener esos delitos con un decrecimiento y se trabaja con celeridad en las labores investigativas de los ciudadanos involucrados que se encuentran en prisión provisional.

Sobre la marcha del proceso investigativo, el fiscal Jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía provincial de Matanzas, Iliac Castellanos Chávez ponderó que varios expedientes se hallan en fase preparatoria.

Castellanos Chávez aseguró que el Dictamen 475 sitúa las sanciones por sabotajes contra el Sistema Electroenergético Nacional entre siete a 30 años de privación de libertad e incluso la pena de muerte por esos delitos contra la seguridad del estado.

También enfatizó en las medidas penales y administrativas a aplicar en esos casos por el delito de no preservar los bienes bajo la custodia, al tiempo que acotó que los receptadores pueden ser sancionados y aplicarle el comiso de los medios de transporte empleados en esos robos.

Las informaciones aportadas por ambos especialistas apuntan a la necesidad de elevar la vigilancia revolucionaria, la seguridad y protección y el enfrentamiento a todas las expresiones que debilitan a la sociedad en un contexto económico complejo y de amenaza de agresión.

(Con información del periódico Granma)