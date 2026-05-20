Raúl es Raúl: Celebremos el cumpleaños 95 del General de Ejército

Queridos niños, adolescentes y jóvenes de Cuba:

El 3 de junio próximo celebraremos el cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz y lo haremos con el abrazo colectivo a un hombre que tiene el corazón unido a esta tierra y la lealtad como principio de vida.

En el centenario de Fidel, su hermano del alma y de lucha, entendemos que la grandeza no se hereda, se siembra con el ejemplo. Y Raúl ha sembrado cada día esa fidelidad que no se doblega ni ante el cansancio ni ante las dificultades. Por eso, lo queremos como el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil, con estudio y con inteligencia, con la cabeza alta y la mano tendida.

Convocamos a todo el pueblo a una jornada por los #95DeRaúl. Sumemos amor y respeto desde el barrio hasta la escuela, desde la universidad hasta la trinchera, para multiplicar cada mensaje, cada poema, cada canción, cada historia, como reconocimiento sincero a su sensibilidad humana, al que supo llorar sin vergüenza la partida de Vilma, al que lideró el proceso de actualización del modelo económico sin renunciar jamás a la justicia social, al que siempre ha promovido la paz. ¿Qué otra lección mayor para nosotros, los que heredamos un país que no se rinde, que esa mezcla de firmeza y humanidad?

Queremos que los pioneros, los adolescentes, los jóvenes, los cubanos todos, expresen su amor en cada escuela, comunidad o centro de trabajo, grabar videos cortos contando qué significa Raúl en nuestra vida cotidiana, subir las fotos que junto a él tantos atesoran con orgullo, y todas las iniciativas que sirvan para homenajear a ese hombre excepcional.

Que el 3 de junio nos encuentre con la memoria de Fidel guiándonos y la presencia de Raúl alentándonos; porque las nuevas generaciones no venimos a repetir consignas, venimos a demostrar que la lealtad es acción. Y acción es defender lo construido, transformar lo que funcione mal y multiplicar el amor que sentimos por este hombre que, con el pie en el estribo, nos sigue diciendo: “Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá”.

¡Vamos, Cuba!, que este 95 sea el abrazo enorme para un amigo entrañable y un líder a toda prueba.

#RaúlEsRaúl

Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas