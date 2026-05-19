Conmemoran aniversario 131 de la caída combate de José Martí (+fotos)

JOVELLANOS.-Presidido por la funcionaria del Partido en Matanzas, Yakelín Vergara Jorge, se realizó en este municipio el acto por el 131 aniversario de la caída en combate de nuestro Héroe Nacional José Martí.

La cita reunió a autoridades, estudiantes y trabajadores en un homenaje solemne.

El escenario escogido fue el Hospital General Docente Pedro Betancourt, institución emblemática del territorio, donde se destacó la vigencia del ideario martiano y su ejemplo de entrega a la Patria. La presencia de pioneros y jóvenes reafirmó la continuidad histórica de sus ideas.

Durante la jornada se escucharon intervenciones culturales y declamaciones, además de la colocación de ofrendas florales.

La conmemoración resaltó la unidad del pueblo matancero y su compromiso con la defensa de la Revolución y la soberanía nacional.

El acto concluyó con la reafirmación del lema martiano: “Honrar, honra”, acompañado de las etiquetas que resumen el espíritu de la jornada: #LaPatriaSeDefiende #MatancerosEnVictoria.