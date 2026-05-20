Continúa en ascenso el costo de la vida

El índice de Precios al Consumidor en Cuba, experimentó un incremento mensual del 1, 6 % durante el mes de abril, según confirma la última publicación de la Oficina Nacional de Estadísticas e información, entidad que sostiene que el costo de la vida mantiene una tendencia alcista durante el primer cuatrimestre del año.

Aunque un 1% pueda parecer un avance menor a primera vista, la naturaleza acumulativa de la inflación provoca que cada pequeño aumento, ensancha la brecha entre los ingresos familiares y los precios de los productos disponibles.

​Esta presión se hace mucho más evidente cuando se confirma que la variación interanual del 14,8% registrada hasta la fecha, significa que el cubano a desembolsado casi quince pesos más por cada cien que inviertía durante el pasado año.

Los sectores que más empujaron este incremento fueron los de la alimentación, qué aportó prácticamente la mitad del impacto del mes, debido al encarecimiento de productos como el arroz y las carnes de cerdo y carnero, mientras que el transporte escaló impulsado por subidas de doble dígito en las tarifas de camiones, camionetas y mototaxis, ante la carencia de combustibles.

​El análisis del índice general de precios al consumidor al cierre de abril, se situó en 541 puntos, tomando como base de comparación el año 2010, lo que signífica que el costo oficial de la vida en Cuba se ha multiplicado por más de cinco veces en sólo 16 años; una realidad que puede revertirse con sustanciales incrementos de la producción e inversión extranjera que capitalice sectores básicos de la economía.