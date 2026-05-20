Amistad, ayuda…hoy suenan más que antes

Hoy la solidaridad es una necesidad diaria para muchas familias matanceras. Basta con mirar al lado para darse cuenta de la situación: los altos precios, la escasez de alimentos, los apagones y las dificultades con el transporte afectan constantemente la vida de la gente.

En barrios y comunidades de Matanzas, muchas personas sobreviven gracias al apoyo de vecinos, amistades y familiares que comparten lo poco que tienen.

Esa ayuda, aunque parezca pequeña, puede aliviar mucho las cargas de quienes más lo necesitan.

En medio de tantas carencias, todavía se ven gestos que demuestran que el pueblo cubano no ha perdido su sentido humano.

Hay personas que comparten un plato de comida con un vecino enfermo, otras ayudan a cargar agua durante los cortes eléctricos o cuidan a los hijos de alguien que necesita trabajar.

En muchos lugares , la solidaridad se convierte en una forma de resistencia frente a las dificultades cotidianas. Cuando las personas se unen, los problemas no desaparecen, pero se hacen más llevaderos.

También es importante reconocer que no todos viven la crisis de la misma manera. Hay ancianos solos, madres con varios hijos y familias que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. Muchas veces esas personas sienten que están olvidadas o que no tienen a quién acudir.

Por eso, ser solidarios no debe verse como una obligación, sino como un acto de conciencia y sensibilidad hacia quienes atraviesan momentos más duros.

A veces una conversación, una ayuda sencilla o simplemente preocuparse por el otro hace la diferencia. Son acciones que nacen del sentimiento de comunidad y de entender que hoy alguien necesita ayuda, pero mañana podría ser uno mismo quien la precise.

Sin embargo, también se percibe cierto cansancio social provocado por tantos problemas acumulados. Algunas personas se han vuelto más indiferentes o piensan solo en resolver sus propias necesidades.

Aunque eso es comprensible hasta cierto punto, no se puede perder la capacidad de ponerse en el lugar del otro.

Una sociedad donde cada quien mira únicamente por sí mismo termina siendo más fría y más desigual. La solidaridad ayuda a mantener viva la esperanza y fortalece los lazos entre las personas.

No se trata de tener mucho para ayudar, sino de compartir desde las posibilidades de cada cual. “La solidaridad es la luz que aparece cuando alguien decide no dejar solo a otro en medio de la oscuridad.”

Foto: Tomada de Internet