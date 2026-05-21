Carece de luz, pero ilumina (+fotos)

Des-iluminaciones lleva por nombre la exposición bipersonal desarrollada en la filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas que contó con la presencia de personalidades del sector de la cultura en el territorio y amantes del arte.

En la galería Artex de la institución se develó la muestra que, de las manos creativas de Laura Deus Ferrer y Carlos Manuel Deus Marcote, surgieron piezas únicas que combinan lo orgánico, lo utilitario y lo poético.

“El presente trabajo conjunto no sólo unió el ingenio de padre e hija sino que nos invitó a reinterpretar la realidad que conocemos y transformar lo conocido como feo en figuras con grandes significados”, señaló la joven artista.

Para la también Licenciada en Derecho, el título de la muestra deviene del sentido contrario que quieren transmitir con sus creaciones debido a que las piezas pueden ser capaces de brillar sin aparente luz.

Cuerpo en estadillo y Barrio sin luna, constituyen los nombres de algunas de las estructuras confeccionadas mediante el trabajo en piel, con diseños y formas peculiares que muestran la oscuridad de los andares y el brillo del alma.

En su obra recuerdan a Teresita Fernández y citan su frase de elogio a lo feo: “En una botella rota guardé un cocuyo para tí”, en cada detalle e intención.

Los materiales que se exhibieron en la casa cultural demuestran las cosechas de treinta años de experiencia en el gremio y la vitalidad de una vida entera para recorrer sueños propios.