De lo local a lo global: proyectos matanceros con perspectiva internacional

Convertir proyectos con condiciones locales en internacionales fue uno de los puntos tratados en el Consejo provincial de Gobierno.

En Matanzas ya se estudia cuáles proyectos locales pueden pasar a la categoría de alcance internacional.

Otro tema abordado estuvo relacionado con la recogida de desechos sólidos y la necesidad de vincular a las mipymes con esta actividad.

La gobernadora provincial, Marieta Poey Zamora, se refirió a la importancia de conectar la recogida de desechos sólidos con la selección de aquellos residuos que sean materias primas.

Durante el Consejo se insistió en que los miembros del gobierno provincial deben trabajar teniendo en cuenta el estado de opinión del pueblo.

También se habló de la política de distribución de combustible ante el déficit existente, por lo que se debe procurar afectar lo menos posible los servicios sensibles.

Los miembros del Consejo analizaron un grupo de indicaciones del Primer Ministro, entre ellas el seguimiento al Quinto Ejercicio de Prevención del Delito.

De igual forma, se insistió en la implementación de las estrategias municipales.

La presidencia llamó a prestar especial atención al ejercicio de prevención del delito y las drogas, pues en la semana que transcurre se desarrollan las acciones contra las drogas.

En el desarrollo del Consejo, el municipio de Colón rindió cuenta de su desempeño gubernamental. Se reflejaron logros, deficiencias y proyecciones de trabajo.

Con el propósito de mostrar el quehacer del territorio, se presentó un vídeo que refleja la realidad del municipio.

El director de Cultura de la provincia fue invitado para exponer los resultados del sector.

Explicó la situación actual de esa dirección y señaló las acciones que están acometiendo para mantener con vitalidad las actividades culturales.

Enumeró, por ejemplo, el mal estado de las instalaciones debido a la falta de recursos, y cuantificó las medidas tomadas para preservar el sistema educacional del sector.

Por su parte, el intendente de Matanzas se refirió al trabajo que vienen desarrollando para el verano.

Representantes de otros territorios relataron el estado constructivo de sus inmuebles y los esfuerzos que deben realizar para mantener viva la cultura, a pesar de las carencias.

La dirección del Consejo llamó a duplicar los esfuerzos para lograr un verano con mejores condiciones que las del año precedente. Se informó que aún no se ha definido el lema ni la canción que presidirá las actividades de la etapa estival, los cuales deben darse a conocer para finales de junio.

El Consejo concluyó con un llamado a redoblar los esfuerzos y a que los dirigentes se acerquen más al pueblo y presten atención a las inquietudes que este tiene.