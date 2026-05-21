Trabajadores del hospital Faustino Pérez apoyan a Raúl Castro ante falsas acusaciones (+fotos)
Trabajadores del Hospital provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez Hernández de Matanzas, expresaron su rechazo a las acusaciones del gobierno yanqui contra Raúl Castro y el Gobierno cubano.
Durante un pronunciamiento realizado en la institución, médicos, estudiantes, enfermeros y demás trabajadores reafirmaron su apoyo a la soberanía de la Isla.
También señalaron que continuarán comprometidos con la atención al pueblo y la defensa de los principios de la Salud Pública cubana.
Los trabajadores sanitarios matanceros insistieron en que estas acciones buscan desacreditar a la nación y afectar la unidad del pueblo.
Asimismo, ratificaron su confianza en la Revolución y en las autoridades cubanas y el respaldo a Raúl Castro y a la continuidad del proyecto social del país.