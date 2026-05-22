Los fulgores de Carlos Ettiel

El escritor jagüeyense Carlos Ettiel Gómez destella como astro del sur dentro del universo cultural de la nación y de nuestra provincia.

A sus múltiples lauros suma el Premio Nacional de Narrativa Carlos Jesús Cabrera 2026 por el texto Exquisita Humedad, que culmina una trilogía de libros de cuentos, también laureados.

El certamen fue auspiciado por el Comité provincial de la Uneac de Artemisa y el jurado lo integraron Olga Montes Barrios, Reinier del Pino Cejas y Javier Cruz Roque.

También en este período ha disfrutado de la publicación del cuaderno Hambres, que recibió la Beca de Creación Manzano y una mención en el concurso Paco Mir; más Gỉro de-mente, que alcanzó en el 25 mención en cuento en el concurso artemiseño, ambos en proceso por la Editorial Letras Cubanas.

Asimismo, recibió la alegría de la publicación este año del decimario humorístico para niños La gụajirifinca Decimicantora, por la Editorial Oriente, que se une a la tirada en formato digital de Lo que no te mata, para niños y adolescentes, por la Editorial Claymore, en Chile y a su compilación de poemas titulada Ma{s all{a de mi verso, que recoge la obra de once escritores cubanos por la editorial Latido Inquieto, disponible en Ámazon KDP, digital e impreso.

Carlos Ettiel Gómez destaca, entre diversas acciones culturales, por sus proyectos Libros que atrapan, un club de lectura para público en general, junto a la peña literaria infantil Polvo de hadas, en la librería de Jagüey Grande.

El fulgor de su talento no se opaca. Su fuerza creativa, como escritor, editor, especialista y promotor cultural rebasa el entorno para extenderse sin límites hacia los amantes de la literatura en el país y otras latitudes.