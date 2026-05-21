ANAP condena enérgicamente miserable acusación contra Raúl Castro

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños condena enérgicamente la miserable acusación anunciada este 20 de mayo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana.

Esta maniobra, constituye un nuevo intento de difamar y agredir moralmente a quienes han dedicado su vida a la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo.

El campesinado cubano apoya de manera resuelta, la Declaración del Gobierno Revolucionario, que ha desenmascarado la naturaleza hostil de estas imputaciones.

No tienen fundamentos jurídicos, constituye una provocación política y una campaña de descrédito que busca justificar el desatino de una agresión militar a nuestro país.

Los campesinos, conocemos bien la obra emancipadora de Raúl, el Comandante del Ejército Rebelde, y fundador del Segundo Frente Oriental, el organizador del Congreso Campesino en armas, el defensor junto a Fidel de la reforma agraria, la unidad y de la dignificación del campo cubano.

Ratificamos ante el mundo nuestra lealtad a Raúl, a la Revolución, el compromiso con la verdad y la paz, y la defensa del suelo sagrado de la Patria al precio que sea necesario. Rechazamos categóricamente cualquier intento de injerencia extranjera y reafirmamos que la dignidad de Cuba no se negocia ni se somete.

Porque Raúl es Raúl, constituye paradigma de comportamiento ético en la acción revolucionaria, continuador de aquellos que cayeron a lo largo de la lucha por la Revolución, que sigue y seguirá con el pie en el estribo junto a su pueblo, en pie de lucha.

¡Resistiremos y venceremos!

¡Hasta la Victoria Siempre!

Buró Nacional de la ANAP